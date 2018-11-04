"Как эротично": Ани Лорак обнажила спину и плечи, опубликовано фото

Ани Лорак позировала с обнаженной спиной и плечами / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой запечатлена с обнаженной спиной и плечами.

Соблазнительную фотографию артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за три часа она собрала более 50 тысяч лайков.

На снимке исполнительница запечатлена сидящей, она прикрыла голое тело одеялом или простыней.

"Пусть день будет теплым…", — подписала фото певица.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Как эротично", — написал piligrim_nature. "Гениально!!!", — считает aleksandrkhodo. "Крутой кадр", — поделился мнением mr.pelikhov.

Ани Лорак позировала с обнаженной спиной и плечами / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.