Девушка дня Instagram: звезда реалити-шоу Ханна Ратбун

Ханна Ратбун - модель и актриса из США. Девушка родом из города Сиракьюс, но сейчас проживает в Лос-Анджелесе. До того, как участие в реалити-шоу Are You The One? на телеканале MTV принесло ей популярность, Ханна выгуливала собак за деньги.

Сейчас девушка часто путешествует, пропагандирует здоровый образ жизни, и делится с фанатами фото своей фигуры.