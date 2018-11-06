Анна Седокова завела фанатов "развратным" фото в нижнем белье

6 ноября 2018, 05:51

Певица продемонстрировала аппетитные ягодицы.

Седокова
Анна Седокова похвасталась аппетитными ягодицами / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова продемонстрировала фигуру в нижнем белье.

На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором она позирует лежа на кровати в белье телесного оттенка, которое сливается с кожей, и создается впечатление, что Седокова лежит голышом.

"Любимый сфоткал пока спала", - подписала кадр певица.

Одни фанаты посчитали снимок слишком откровенным, другие же расхвалили формы певицы.

"Слишком откровенно!", "Этой попе, помимо роз, нужны хорошие розги", "Хороший зад", "Попа нереальная", "Боже, от вас пахнет развратом", - писали юзеры.

Ранее Анну Седокову раскритиковали за излишнюю откровенность.

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Анна Седокова
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