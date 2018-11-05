"То слишком голая, то слишком одетая": Оля Полякова резко ответила хейтерам

Оля Полякова дала отпор хейтерам / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова, которая ошарашила Сеть голым фото, поделилась снимком в купальнике, и обратилась к недоброжелателям.

Артистка выложила у себя в Instagram фото с отдыха на Мальдивах. Певица отправилась туда со своей семьей. Полякова позировала в розовом слитном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру.

В посте под снимком певица обратилась к хейтерам, которые раскритиковали ее за пикантные фото без одежды.

"Странная штука соц. сети и фолловеры, им всегда все не так, то слишком голая, то слишком одетая, то купальник слишком одинаковый, вам, господа, не угодишь. Да я и не стремлюсь", - написала артистка.

Фанаты Поляковой поддержали артистку, оправдав негативные комментарии завистью.

"Фигура бомбезная", "Оля, ты такая какая есть! А кому не нравится - у того дурной вкус!", "Та нафиг их всех. Вы для меня всегда роскошна", "Просто таких ног больше ни у кого нет. Вот зависть и сжирает", - расхваливали подписчики.

Напомним, Оля Полякова 26 октября в Киеве во Дворце спорта представила масштабное шоу "Королева ночи". Певица во время выступления сменила 11 нарядов, их стоимость составила 100 тысяч долларов.