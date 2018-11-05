"Чучело безжопое": Глюкоза показала фигуру в нижнем белье

Глюкоза похвасталась стройной фигурой / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) продемонстрировала фигуру в нижнем белье.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она запечатлена в спортивном лифе и трусах бренда TattooSweaters.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одним понравилась фигура артистки, другие же раскритиковали ее формы за непропорциональность.

"Труселя и тело зачет!", "Худенькая попа, большие плечи, и что?", "Чучело безжопое", "Идеально тело", "Шикарное тело! Классное фото, а кто завидует, пусть идут в спортзал", "Ну когда же ты что-либо оденешь, ну сколько можно ходить полуголой?", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза в нижнем белье показала селфи с мужем из спальни.