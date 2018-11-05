Мулатка-соперница Ким Кардашьян засветила пышные формы в тесном купальнике: опубликованы фото

Известная американская модель и звезда реалити-шоу Кристалл Уэстбрук отснялась в откровенной пляжной фотосессии.

Снимки-результаты она опубликовала на странице в социальной сети Instagram. Девушка с явным удовольствием позирует в очень тесном купальнике-бикини, который очень эффектно демонстрирует ее натуральные пышные формы.

К слову, Уэстбрук выбрала для фотосессии купальник марки prettylittlething – бренда, лицом которого она является длительное время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель-копия Ким Кардашьян засветила грудь и попу в крошечном купальнике.