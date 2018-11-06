"Колготки рваные, сиська вывалилась": Ани Лорак показала фото из гримерки

Ани Лорак показала снимок перед концертом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак отправилась в тур по городам России с шоу "Дива", и не устает делиться фотографиями.

В это раз певица на своей странице в Instagram поделилась фото из Нижнего Новгорода - на снимке Лорак позирует перед концертом в гримерке, одетая в колготы в сеточку и черный халат.

Мнение подписчиков разделилось: одни расхваливали ноги певицы, другие же обратили внимание на "драные колготы".

"Красивая как всегда, ножки очень секси", "Линолеум прокуренный, колготки рваные, сиська вывалилась", "Какие красивые ножки!", "На сцену в драных колготах", - писали юзеры.

Ранее астролог рассказал, что будет с браком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.