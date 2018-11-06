"Это же счастье – походить голым": Дима Коляденко рассказал об опыте нудизма

Дима Коляденко / Главред

Шоумен, певец и телеведущий Дима Коляденко рассказал, как относится к эротике на сцене, и поделился о собственном опыте нудизма.

Один из читателей задал артисту вопрос во время чата на "Главреде" о том, как шоумен относится к нецензурной лексике и эротике на сцене – ведь, по утверждению министра культуры Украины Евгения Нищука, они могут быть оправданы, если используются во время театральных и танцевальных постановок.

"Если Нищук так сказал, то я ему доверяю. Когда-то я был балетмейстером, и у меня восемь человек из балета разделись наголо на сцене. И я это сделал первым в Украине. Только потом пошла мода раздеваться наголо во Франции (видел такой балетный спектакль, где солистка танцевала полностью обнаженной). У меня закрывались все большими шинелями, пальто. Но попками все стояли голые – и мужчины, и женщины", - вспомнил шоумен.

Коляденко также вспомнил спектакли украинского режиссера Андрея Жолдака.

"Это же вообще сплошная эротика. Мне нравится эротика. И, если подобные вещи разрешает использовать министр, то я – за двумя руками. Эротика – это не пошло. Это – красиво. Эротика – это натурально", - считает Коляденко.

Шоумен признался, что ему нравятся нудисты, и он давно мечтад оаздеться наголо.

"И я разделся в немецком городе Дармштадте, где был такой спортивный комплекс. Я до сих пор помню те ощущения, у меня аж крылья выросли! Помню, я тогда даже звонил из Германии Билычке и говорил: "Билычка, моя мечта сбылась – я был в нудистском спортивном комплексе". Это же счастье – походить голым там, где тебя никто не знает. Я кайфонул так, что у меня душа развернулась и отдохнула. Я там и плавал, и курил, и пил кофе, и загорал в спа, и выходил на улицу – и был голым. Это было такое счастье, будто заново родился. Поэтому если наш министр не запрещает эротику, то я – за", - признался певец.

Однако, к нецензурной лексике Коляденко относится более строго.

"Вот это я не люблю. Я служил два года в армии, и там мальчики так матюкались, что у меня уши закручивались в трубочку. Я – за воспитательный процесс. У меня и сын не матюкается, и я не матюкаюсь, и мой императорский пекинес не матюкается. Хотя сейчас это модно использовать в каких-то роликах, в соцсетях. Артисты матюкаются. Но я бы все-таки запикивал все маты", - подытожил шоумен.

Ранее Дима Коляденко высказался об оккупации Донбасса.