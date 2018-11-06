Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года

Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной в 2018 году / Reuters

Стало известно имя самого сексуального мужчины 2018 года по версии журнала People – им стал 46-летний британский актер Идрис Эльба.

Британец признался, что не ожидал, что именно его кандидатуру выберут для обложки ноябрьского выпуска.

"Да ладно? Правда? Иногда я смотрю на себя в зеркало и думаю: "Да, я действительно сегодня очень сексуальный". Но, честно говоря, это очень приятное чувство и неожиданный сюрприз", - признался Эльба.

По словам актера, в школе он был далек от такого "титула", несмотря на то, что он активно занимался спортом.

"Меня звали Идрисса Акуна Эльба. Надо мной издевались. Но как только я отрастил усы, я стал самым крутым парнем в корпусе", - признался актер.

Эльба снялся в таких фильмах, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Прометей" и серии фильмов "Тор" от студии Marvel и других. Кроме этого, он исполнил главную роль в сериале "Лютер".

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