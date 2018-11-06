"Какие сочные сиськи": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте

Певица написала пару строк из будущей песни.
Украинская певица Светлана Лобода заворожила поклонников новым фото, на котором она продемонстрировала глубокое декольте.
На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позирует в черном наряде, который обнажил часть груди артистки.
"Сгораю вся до тла. И к мысли без тебя я привыкаю", - написала Лобода строки из будущей песни.
Подписчики обратили внимание на пышную грудь Лободы, удивившись ее размеру.
"О какие сочные сиськи", "Очень красива и женственна!", "Какая грудь!", "Сися выпадет", "Такая сексуальная аура на всех фото, я прям не могу", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода засветила подарок от солиста Rammstein.