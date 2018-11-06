"Какие сочные сиськи": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте

Светлана Лобода продемонстрировала глубокое декольте / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода заворожила поклонников новым фото, на котором она продемонстрировала глубокое декольте.

На своей странице в Instagram певица показала снимок, на котором позирует в черном наряде, который обнажил часть груди артистки.

"Сгораю вся до тла. И к мысли без тебя я привыкаю", - написала Лобода строки из будущей песни.

Подписчики обратили внимание на пышную грудь Лободы, удивившись ее размеру.

"О какие сочные сиськи", "Очень красива и женственна!", "Какая грудь!", "Сися выпадет", "Такая сексуальная аура на всех фото, я прям не могу", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода засветила подарок от солиста Rammstein.