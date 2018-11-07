"И чемодан с секс-игрушками": Бывший бойфренд Ким Кардашьян рассказал об интиме с ней

Рэй Джей и Ким Кардашьян / Spy - NZ Herald

Рэпер Рэй Джей, экс-возлюбленный модели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, откровенно рассказал о своем сексе с ней.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По словам Рэй Джея утверждает, что Ким желала постоянно выглядеть безупречно, поэтому регулярно во время секса останавливала его − чтобы снова нанести макияж.

"Мы с Ким весело проводили время. Ей не нравилось потеть во время секса, поэтому она могла даже остановиться, чтобы подправить макияж. Она любила готовиться: регулировала правильное освещение и заботилась о хорошем настроении. Иногда становилась дикой: у нее даже был красный чемоданчик Louis Vuitton с секс-игрушками", – откровенно рассказал мужчина.

К слову, пара Рэй Джея и Кардашьян стала известная практически всему миру, когда в Сеть смонтированную запись их секса.

Напомним, ранее Ким Кардашьян рассказала о самом экстремальном интирме в своей жизни.