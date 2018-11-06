Красота чемпионки: Элина Свитолина показала стройную фигуру и прелести в юбке

Элина Свитолина/ Instagram

Известная украинская теннисистка, четвертая ракетка мира, Элина Свитолина посетила в Киеве пресс-конференцию, посвященную ее триумфальному выигрышу в Сингапуре.

Спортсменка поделилась фото с мероприятиями на своей странице в Instagram. Свитолина также похвасталась полученным из рук главы украинского министра спорта Игоря Жданова удостоверение "Заслуженного мастера спорта".

Девушка также восхитила фанатов своим нарядом – белой блузкой в украинском стиле и короткой кожаной юбкой и высокими сапогами-ботфортами. Кучу комплиментов теннисистка получила и благодаря своим чудесным стройным ногам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Свитолина в Сингапуре выиграла итоговый годовой турнир в женском теннисе - WTA.