Победительницей проекта Модель XL стала Наталья Петрик

Наталья получит в подарок фотосессию в Париже / Фото: Instagram/Наталья Петрик

Во втором сезоне популярного проекта Модель XL победила модель с пышными формами Наталья Петрик.

В финале шоу оказались три соблазнительные красотки - Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок.

/ Фото: Instagram/modelxl1plus1

В результате изнурительных испытаний судьи отдали победу 23-летней модели Наталье Петрик, которая получила юридическое образование, однако работает в фэшн-индустрии.

Оценивали девушек с пышными формами ведущая Екатерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, актер и самый красивый мужчина мира по версии MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук и известная латвийская модель Татьяна Мацкевич.

Петрик в качестве подарка за победу в проекте получит фотосессию от именитого фотографа, а также украсит обложку глянца Elle снимками в столице моды, великолепном Париже.

/ Фото: Instagram/modelxl1plus1

Как известно, победительницей первого сезона Модель XL стала молодая мама из Ивано-Франковска Мария Павлюк.

Напомним, стандарты красоты формата XL становятся все более популярными. Так, известная британская пышнотелая модель, 23-летняя Деми Роуз, на острове Ибица в Средиземном море снялась в откровенной фотосессии – в рамках рекламной компании собственного бренда одежды.