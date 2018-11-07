"Сиськи лучше сделай": Ольга Бузова показала пресс, а ее упрекнули в бесформенности

Ольга Бузова пожаловалась, что у нее болит тело из-за тренировок / https://www.instagram.com/buzova86/

Российская певица Ольга Бузова похвасталась результатами тренировок.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она демонстрирует свой пресс.

"И днем и ночью готовлюсь к своему шоу "Принимай меня". Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня, или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока все тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты - вырисовывается красивый рельеф. Пойду дальше учить движения", - написала артистка.

Подписчики отметили, что Бузова становится похожа на мужчину, и ей не идет такой рельефный живот.

"Мальчик-подросток", "Закрой живот, не пугай нас", "Ну женщине такие кирпичи не идут, теряется сексуальность и женственность", "Сиськи лучше сделай, а то на пацана уже похожа становишься", "Писец живот. А талия-то где?", "Где титьки?", - писали юзеры.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на плотный рабочий график.