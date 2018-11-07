"Сиськи лучше сделай": Ольга Бузова показала пресс, а ее упрекнули в бесформенности

Певица похвасталась "кубиками" на животе.
Российская певица Ольга Бузова похвасталась результатами тренировок.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она демонстрирует свой пресс.
"И днем и ночью готовлюсь к своему шоу "Принимай меня". Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня, или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока все тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты - вырисовывается красивый рельеф. Пойду дальше учить движения", - написала артистка.
Подписчики отметили, что Бузова становится похожа на мужчину, и ей не идет такой рельефный живот.
"Мальчик-подросток", "Закрой живот, не пугай нас", "Ну женщине такие кирпичи не идут, теряется сексуальность и женственность", "Сиськи лучше сделай, а то на пацана уже похожа становишься", "Писец живот. А талия-то где?", "Где титьки?", - писали юзеры.
И днём и ночью готовлюсь к своему шоу #Принимайменя ??Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать ??? Пока всё тело болит от таких резких нагрузок , но есть и приятные моменты ? вырисовывается красивый рельеф ?? Пойду дальше учить движения ??? #язнаюгдеябуду18ноября
Ранее Ольга Бузова пожаловалась на плотный рабочий график.