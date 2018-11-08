Больше полумиллиона гривен на операции: украинская "Барби" ошеломила Сеть внешним видом

23-летняя украинка Елена Россо потрясла сеть своей внешностью. Девушка потратила 17 тысяч фунтов стерлингов (более 600 тысяч гривен) на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Первой инъекцией Россо стало увеличение губ, и с тех пор девушка не может остановиться – она дважды делала операцию по увеличению груди, колола в лицо ботокс и филлеры, кроме того, она планирует еще увеличить ягодицы, уменьшить талию, изменить форму носа и разрез глаз, передает Daily Star.

Сейчас девушка живет и работает барменом в Копенгагене, Дания, в свободное время подрабатывает, снимаясь в эротических фотосессиях.

Однако, за всеми этими изменениями стоит тревожное прошлое.

"Я была ребенком, у которого не было шанса быть ребенком очень долго. С юного возраста я поняла, что я сама по себе. Моя бунтарская юность включала в себя употребление наркотиков, алкоголя, нарушение закона. Мое бунтарское поведение происходило от одиночества", - призналась Россо.

Россо утверждает: сравнение с Барби ее вовсе не обижает.

"Многие говорят, что я похожа на куклу Барби, и для меня это не оскорбительно. Некоторые люди думают, что мой внешний вид – это перебор, но мне все равно, потому что я делаю это для себя, и никого больше", - сказала Елена.

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