"Голый" наряд и глубокое декольте: Даша Астафьева заворожила фанатов пикантными фото

Даша Астафьева покорила фанатов внешним видом / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Популярная украинская певица Даша Астафьева поделилась фото, которые взбудоражили сеть.

В Instagram знаменитость опубликовала разные снимки: на одних фото она предстает в топе с декольте на закрытой вечеринке, посвященной старту продаж капсульной коллекции, созданной H&M вместе с итальянским брендом Moschino.

На других фото певица уже позирует на сцене в концертном наряде со стразами, имитирующем голое тело.

Подписчики не стеснялись своих эмоций, и оставили десятки комплиментов.

"Ослепительно красива", "Даша, ты должна была играть в 50 оттенков", "Это ох*еть какой крутой костюм", "Ну просто космос", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева показала фото в образе спортсменки из украинской комедии.