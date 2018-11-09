"Голый" наряд и глубокое декольте: Даша Астафьева заворожила фанатов пикантными фото

Артистка предстала в разных соблазнительных образах.
Популярная украинская певица Даша Астафьева поделилась фото, которые взбудоражили сеть.
В Instagram знаменитость опубликовала разные снимки: на одних фото она предстает в топе с декольте на закрытой вечеринке, посвященной старту продаж капсульной коллекции, созданной H&M вместе с итальянским брендом Moschino.
На других фото певица уже позирует на сцене в концертном наряде со стразами, имитирующем голое тело.
Подписчики не стеснялись своих эмоций, и оставили десятки комплиментов.
"Ослепительно красива", "Даша, ты должна была играть в 50 оттенков", "Это ох*еть какой крутой костюм", "Ну просто космос", - писали юзеры.
Ранее Даша Астафьева показала фото в образе спортсменки из украинской комедии.