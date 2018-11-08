В прозрачном халате на голое тело: экс-участница "Танцев со звездами" поделилась пикантным фото

Кумейко "завела" поклонников откровенной позой.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко взволновала подписчиков пикантным снимком.
На своей странице в Instagram артистка поделилась откровенным фото – на нем она позирует в пикантной позе на стуле, прикрытая лишь прозрачным черным халатом.
"Из заготовок на зиму я заготовила только жир!", - подписала снимок знаменитость.
Подписчики заверили, что у Кумейко – идеальная фигура, и ей не стоит беспокоиться по этому поводу.
"Не придумывайте глупостей, Анастасия- у вас идеальная фигура!", "Сосочек левый видно... Лизнул бы", "О да, секс! Какой там жир! Вы бесподобна!" "Воу воу, полегче!", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко заворожила фанатов откровенным декольте.