В прозрачном халате на голое тело: экс-участница "Танцев со звездами" поделилась пикантным фото

Кумейко похвасталась аппетитными формами / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко взволновала подписчиков пикантным снимком.

На своей странице в Instagram артистка поделилась откровенным фото – на нем она позирует в пикантной позе на стуле, прикрытая лишь прозрачным черным халатом.

"Из заготовок на зиму я заготовила только жир!", - подписала снимок знаменитость.

Подписчики заверили, что у Кумейко – идеальная фигура, и ей не стоит беспокоиться по этому поводу.

"Не придумывайте глупостей, Анастасия- у вас идеальная фигура!", "Сосочек левый видно... Лизнул бы", "О да, секс! Какой там жир! Вы бесподобна!" "Воу воу, полегче!", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко заворожила фанатов откровенным декольте.