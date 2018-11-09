Plus-size модель Эшли Грэм сверкнула обнаженными ягодицами в провокационной съемке

Известные модели с пышными формами Эшли Грэм и Палома Эльсессер приняли участие в пикантной фотосессии для журнала V Magazine.

Наиболее откровенные и провокационные кадры Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

Модели примерили образы в стиле 80-х: разноцветные куртки, боди с яркими перчатками и контрастными аксессуарами.

Наиболее вызывающим и шокирующим стал снимок, на котором Эшли и Палома позируют в кружевных чулках и пуховиках с платками Versace. Из-под верхней одежды выглядывают абсолютно обнаженные ягодицы plus-size моделей.

На одном из снимков Грэм примерила классический образ, который дополнили зеленые ладони, прикрывающие обнаженную грудь манекенщицы.

Все снимки излучают невероятную сексуальную энергию и демонстрируют обольстительные пышные формы американок.

Как ранее сообщалось, Грэм в новой фотосессии предстала в антураже фермерских угодий, продемонстрировал экстравагантный образ сельской жительницы.