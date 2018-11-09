"Кардашьян отдыхает": Анна Седокова засветила голые ягодицы

Анна Седокова похвасталась аппетитной попой / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова отправилась отдыхать в Дубаи, и не устает делиться снимками своей фигуры.

На своей странице в Insragram артистка поделилась снимком, на котором она стоит к камере спиной в слитном розовом купальнике, демонстрируя загорелые ягодицы.

"Я обещала тебе фото", - подписала снимок артистка.

Подписчики сразу обратили внимание на "сочные мощные" ягодицы певицы, и заверили, что у Седоковой попа даже лучше, чем у Кардашьян.

"Задница что надо", "Кардашьян отдыхает", "Аня у тебя сочные мощные ягодицы", "Была бы у меня такая, вообще бы только ее и выставляла", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова завела фанатов "развратным" фото в нижнем белье.