В белом прозрачном белье: экс-участница "Танцев со звездами" завела фанатов жаркими движениями

Анастасия Кумейко похвасталась фигурой в белье / https://www.instagram.com/anastasia_domination/?utm_source=ig_embed

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко заворожила поклонников танцами в нижнем белье.

На своей странице в Instagram артистка поделилась откровенным видео, на котором она танцеут в прозрачном белом белье и белой рубашке.

"Долгожданные #танцысхолодильником. Ближайшие пару месяцев это мой танцевальный максимум. Но со здоровьем лучше не шутить. Целую", - подписала ролик знаменитость.

Подписчики признались, что смотрели ролик без звука.

"Я первые 10 раз просмотрел и забыл, что надо звук включить", "Ты супер", "Секс", "Вывела из состояния душевного равновесия!", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Кумейко поделилась пикантным фото в прозрачном халате на голое тело.