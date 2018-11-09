"Купальник вьелся в писю": Волочкова показала балетные "па", и засветила интимное место

Анастасия Волочкова показала фигуру в розовом боди / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась видео и фото, которые вызвало жаркие обсуждения среди ее подписчиков.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она сидя на коврике в розовом боди продемонстрировала ноги в пуантах и гибкость ступней без них.

"Физические упражнения, гимнастика и экзерсис-прекрасное начало дня. Здоровья вам, сил, стройности тела и позитива! А у меня сегодня насыщенный творческий день", - похвасталась балерина.

На снимке Волочкова позировала на коврике в этом же розовом боди, в этот раз прикрыв интимное место.

Подписчики призвали балерину не демонстрировать свои "дряблые ноги", и обратили внимание на пикантную зону артистки.

"Настя. При всем уважении, такие дряблые ноги показывать нельзя! Ужас!", "И это ноги? Это дрова", "А на видео купальник вьелся в писю", "Убожество... Но каждому свое", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова показала романтический вечер с мужской ногой.