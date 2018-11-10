Тодоренко на светском мероприятии назвала дату предстоящих родов

10 ноября 2018, 20:36

Телеведущая уже не скрывает, что носит под сердцем мальчика.

Тодоренко и Топалов станут родителями в ближайшие дни / Фото: Instagram/okmagazine_ru

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко на церемонии награждения российской премией поделилась приятной новостью: они с российским певцом Владом Топаловым ждут мальчика.

Издание StarHit.ru пишет, что на церемонии будущая знаменитая мама призналась, что до важного момента осталась всего одна неделя.

Российские СМИ распространили информацию, что роды Тодоренко ожидает 15-17 ноября. Телеведущая уже провела предродовую вечеринку в компании лучших подруг, устроив в Москве грандиозное baby shower.

Топалов в свою очередь заявил журналистам, что к ответственному событию уже готов.

"Я очень хочу и не боюсь этого. Это та новая ступень в жизни, к которой я иду осознанно, трезво, с желанием. Понимая, что будет очень трудно, понимая, что я не понимаю, как мне все правильно сделать. Мы с Региной обсуждаем это, что я точно знаю, как не надо, а как надо — будем разбираться", - завил будущий счастливый папа.

Напомним, ранее в СМИ предположили имя будущего малыша знаменитой пары. На сцене Топалов заботливо добавил для всех, желающих прикоснуться к Регине: "Только не пробуйте поднимать Вадима".

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