"Почему только ноги?": Лобода взбудоражила фанатов обнаженным снимком

Светлана Лобода любит эпатировать публику / Фото: Instagram/Светлана Лобода

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла операцию на почках, вернулась к активному гастрольному графику и уже публикует фотографии релакса после концерта.

В Instagram знаменитость опубликовала фото со словами благодарности поклонникам в немецком городе Дюссельдорфе, которые ее тепло и искренне встречали.

Лобода сделала селфи перед зеркалом, на котором она позирует обнаженной, а грудь прикрывают лишь длинные волосы. Пользователи оценили красоту и грацию снимка, но посетовали, что подробно рассмотреть можно исключительно обнаженные ноги дивы.

"Вот видите Светлана, никто даже не заметил вашего обнаженного тела, как задумывалось, только ноги!", "Вот за провокацию и стиль мы тебя любим. Взбудоражила народ", "Огонь! Красота спасет этот гребанный мир", "Больше ног и других частей тела! У Светланы все прекрасно!" – эмоционально отреагировали поклонники на провокационное фото певицы.

Ранее Светлана Лобода на росТВ рассказала о своих проблемах со здоровьем и операции.