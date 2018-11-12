Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Кейт Комптон

Кейт Комптон https://www.instagram.com/thekatecompton/
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Кейт Комптон – модель из Лос-Анджелеса, США. Блондинка с детства мечтала работать моделью, и в 16 лет ее мечта исполнилась – она начала работать с локальными марками, затем ее заметили скауты крупных издательств.
Благодаря своим испанским и ливанским корням 25-летняя красотка обладает точеной фигурой и привлекательной внешностью.