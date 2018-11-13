"Какая шикарная попка": экс-участница "Танцев со звездами" похвасталась голыми ягодицами

Знаменитость позировала в одних трусах.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко поделилась пикантным снимком.
На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в одних трусах, демонстрируя свои ягодицы.
Подписчики не ожидали увидеть откровенное фото, однако, не стесняясь, расхваливали попу знаменитости.
"Какая шикарная попка, просто не может оставить равнодушным", "Идеальное тело!", "Какой аппарат", "Аж телефон из рук выпал", "Ну что же ты вытворяешь, душевное равновесие в воскресенье нарушено!", - писали подписчики.
? vs ? Я надеюсь, все обратили внимание на аппарат, который неделю контактировал с моим телом. ? #djNana #anastasiadomination #lovemybody #эндосфератерапия Эндосфера терапия- это лимфодренажный массаж, который выводит лишнюю жидкость, направленный на устранение целлюлита и лишних объёмов, а также улучшает микроциркуляцию крови, обмен веществ и сокращает объем талии и бедер ?
Ранее Анастасия Кумейко завела фанатов жаркими движениями.