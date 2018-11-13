"Какая шикарная попка": экс-участница "Танцев со звездами" похвасталась голыми ягодицами

13 ноября 2018, 07:40

Знаменитость позировала в одних трусах.

Кумейко
Анастасия Кумейко похвасталась ягодицами / instagram.com/anastasia_domination

Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко поделилась пикантным снимком.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором она позирует в одних трусах, демонстрируя свои ягодицы.

Подписчики не ожидали увидеть откровенное фото, однако, не стесняясь, расхваливали попу знаменитости.

"Какая шикарная попка, просто не может оставить равнодушным", "Идеальное тело!", "Какой аппарат", "Аж телефон из рук выпал", "Ну что же ты вытворяешь, душевное равновесие в воскресенье нарушено!", - писали подписчики.

Ранее Анастасия Кумейко завела фанатов жаркими движениями.

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Танцы со звездами Анастасия Кумейко
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