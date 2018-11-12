"Мужа забыла совсем": Оля Полякова засветила сосок и поцеловалась взасос на глазах зрителей

Оля Полякова удивила зрителей "Лиги смеха" / instagram.com/polyakovamusic

Эпатажная украинская певица Оля Полякова шокировала зрителей пикантной выходкой.

Во время выступления полуфинала игры "Лига Смеха" артистку поцеловал взасос капитан молдавской команды "Стояновка" Иван Люленов.

Кроме того, на сцене было не менее жарко из-за того, что Полякова во время номера случайно засветила сосок из-за непослушного платья.

Пользователи видеохостинга по-разному отреагировали на номер: кто-то осудил Полякову за смелый номер, кто-то поддержал артистку.

"Ну ребятки, а что вы хотели, это же все-таки молдованский Челентано и Оля Полякова. Все к этому и шло. Этот тандем был бы зря, если бы не поцелуй", - считает Mirella Gherghi.

"7:20 запалила сосок, 10:25 поцелуй, не благодари", - написала Ангелина Габриелян.

"Полякова вообще распутницей стала. То жопу в инстаграме кидает, тут грудь и трусы, да еще в засос целуется с чужим парнем (мужа забыла совсем), я огорчен", - поделился Денис Шляпин.

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