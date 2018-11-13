"Балдею от твоих полуобнаженных фото": Глюкоза позировала в бра и рубашке

Глюкоза поделилась новыми фото / https://www.instagram.com/chistyakova_ionova/

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) покорила фанатов новыми снимками.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на них она запечатлена в черном бюстгальтере, белой рубашке и джинсах. Образ певицы дополнила пышная прическа.

Подписчики расхвалили фото Глюкозы, попросив чаще радовать их полуобнаженными снимками.

"Балдею от твоих полуобнаженных фото. Радуй чаще ,Наташ", "Ну как? Кааааак можно быть такой совершенной", "Очень нежно и легко", - писали юзеры.

Ранее Глюкоза показала фигуру в нижнем белье.