Сосок-бунтарь. Эмили Ратаковски засветила грудь из-за непослушного купальника

Американскую супермодель польского происхождения Эмили Ратаковски, известную своей привычкой к откровенным нарядам, папарацци "подловили" на австралийском пляже в сексуальном бикини черного цвета.

Девушка спокойно пила в пляжном баре мегаполиса Сидней в компании с подругой.

Однако коварный верх купальника бикини не удержал бюст девушки и ненароком "засветил" правый сосок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Эмили Ратаковски показала обнаженную грудь в фотосессии популярного бренда.