Долой трусики и бюстгальтер. В США звезда соцсетей без белья прошлась по супермаркету: откровенные фото

Американский дизайнер и звезда соцсетей Британи Разави поразила своих подписчиков очередным откровенным нарядом.

На своей странице в соцсети Instagram (на которую подписано 11 млн человек), девушка показала свой якобы обычный поход по супермаркету. На опубликованном видео Разави идет в откровенном платье, под которое не надето белье, с тележкой для покупок. Причем наряд весьма туго обтягивает мощный бюст и аппетитный зад девушки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, почему мужчинам нравятся пышные женские ягодицы и оптимальный угол попы.