"Как из рекламы Бонжур": сеть взорвало видео Ляшко в фартуке на голое тело

Ляшко и фартук, фартук и Ляшко / скриншот видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко продолжает эпатировать украинцев, выкладывая на всеобщее обозрение провокативные фото и видео.

Так, на этот раз главный радикал выложил в своем Facebook видео, которое буквально взорвало соцсети - на нем Ляшко в фартуке готовит на кухне.

"Люблю готовить с детства!" - подписано видео.

Естественно, что пользователи украинского сегмента немедленно откликнулись на новый пост множеством комментариев - как иронично-ехидных, так и восхищенных.

"Придурок", "Как из рекламы печенья Бонжур", "Будущий президент", "Газда!", "Супер", "Ооо, Ляшко в юбке, что-то новое", "Норм!!!! Мужик !!!!! Уважуха", - пишут комментаторы в соцсети.

Напомним, ранее Ляшко заявлял о том, что он любит начинать утро с пения в караоке и танца с женой.