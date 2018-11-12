"Как из рекламы Бонжур": сеть взорвало видео Ляшко в фартуке на голое тело

Лидер "Радикальной партии" по-прежнему любит шокировать публику.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко продолжает эпатировать украинцев, выкладывая на всеобщее обозрение провокативные фото и видео.
Так, на этот раз главный радикал выложил в своем Facebook видео, которое буквально взорвало соцсети - на нем Ляшко в фартуке готовит на кухне.
"Люблю готовить с детства!" - подписано видео.
Естественно, что пользователи украинского сегмента немедленно откликнулись на новый пост множеством комментариев - как иронично-ехидных, так и восхищенных.
"Придурок", "Как из рекламы печенья Бонжур", "Будущий президент", "Газда!", "Супер", "Ооо, Ляшко в юбке, что-то новое", "Норм!!!! Мужик !!!!! Уважуха", - пишут комментаторы в соцсети.
Напомним, ранее Ляшко заявлял о том, что он любит начинать утро с пения в караоке и танца с женой.