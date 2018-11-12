"Эталон русской женщины": Анна Семенович показала постельное фото

Анна Семенович покрасовалась на постели в белье / instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой запечатлена на кровати в соблазнительной позе.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 11 часов он собрал более 120 тысяч лайков.

Исполнительница позировала на постели в нижнем белье, в центре внимания оказалась ее пышная грудь.

"Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной...", — подписала фото Семенович.

Читайте такжеАнну Семенович обвинили в увлечении пластикойСнимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Эталон русской женщины", — написал rs7_vladimir. "С такой женщиной — хоть на край света", — считает er.kami. "Шедевр...!", — поделился мнением maksimmilkov6322.

Анна Семенович покрасовалась на постели в белье / instagram.com/ann_semenovich

Ранее стало известно, что Анна Семенович попала в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" из-за посещения захваченного Россией Крыма, а также участия в пропагандистских мероприятиях на подконтрольной боевикам части Донбасса.