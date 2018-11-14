Звезда "50 оттенков серого" засветила соски в полупрозрачном платье

Рита Ора побывала в ресторане без белья / https://www.instagram.com/ritaora/

Известная британская певица Рита Ора, которая снялась в фильме "50 оттенков серого", где сыграла сестру главного героя, пришла в ресторан 90210 поесть суши без белья.

27-летняя артистка сербского происхождения появилась в заведении в длинном черном платье с вырезом на животе, которое под вспышками папарацци просветило грудь и попу певицы. Как оказалось, знаменитость была лишь в трусах, и можно было рассмотреть ее грудь.

Сама певица часто рассказывала, что любит быть в центре внимания, и эпатировать публику.

Ранее Рита Ора показала обнаженную фигуру.