"Наконец-то не голая": Ани Лорак вызвала восторг скромным нарядом

Ани Лорак удивила фанатов простым нарядом / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак покорила поклонников стильным нарядом.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена сидя в кресле. Певица одета в полупрозрачную черную блузку, темные джинсы и черные ботинки.

Подписчикам понравится наряд певицы и ее прическа, фанаты оставили десятки комплиментов в комментариях.

"Сама нежность", "Наконец-то не голая", "Каролиночка, вам очень идет эта прическа", "Вы такая красивая. Вам подходит улыбка ", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак покрасовалась в простом наряде, опубликовано фото.