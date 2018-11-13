"Наконец-то не голая": Ани Лорак вызвала восторг скромным нарядом

Певица позировала в блузке и темных джинсах.
Украинская певица Ани Лорак покорила поклонников стильным нарядом.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена сидя в кресле. Певица одета в полупрозрачную черную блузку, темные джинсы и черные ботинки.
Подписчикам понравится наряд певицы и ее прическа, фанаты оставили десятки комплиментов в комментариях.
"Сама нежность", "Наконец-то не голая", "Каролиночка, вам очень идет эта прическа", "Вы такая красивая. Вам подходит улыбка ", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак покрасовалась в простом наряде, опубликовано фото.