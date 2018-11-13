Очень горячо: Ирина Шейк снилась в крохотных бикини и сапогах

Ирина Шейк показала фигуру в бикини / https://www.instagram.com/irinashayk/

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк снялась в новой соблазнительной фотосессии для журнала V Magazine.

На своей странице в Instagram модель поделилась снимком, на котором она позирует в черном вязаном купальнике и с высокими черными ботфортами.

Подписчики не стеснялись выражать свои эмоции, и расхваливали фигуру знаменитости.

"Сексуальная", "Просто идеальная", "Как всегда бесподобна", "Горяча и красива", - восхищались подписчики.

Ранее Ирина Шейк показала сексуальный образ в нижнем белье и леопардовом пальто.