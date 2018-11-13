"Аж екнуло": Астафьева показала сцены 18+ со съемок "Свингеры-2"

Стартовали съемки фильма "Свингеры-2" / Фото: Instagram/Даша Астафьева

Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева приняла участие в продолжении комедии "Свингеры", исполнив в фильме одну из главных ролей.

В Instagram знаменитость продемонстрировала в качестве анонса несколько снимков со съемочной площадки.

Сюжет киноленты повествует о двух супружеских парах, которые решили разнообразить свою сексуальную жизнь и поменялись партнерами. Провокационное решение оборачивается для всех героев интересным опытом, который впоследствии оказывает существенное влияние на семейную жизнь. Результат эксперимента оказывается настолько непредсказуемым, что заставляют молодых людей встречаться снова.

Асфавьева в фильме исполнила роль сексуальной девушки по имени Светлана, которая мстит своему мужу. В первых кадрах актриса предстанет перед зрителем в соблазнительном черном пеньюаре и с развивающимися волнами темными волосами.

/ Фото: Instagram/Даша Астафьева

"Аж екнуло", "Как всегда неотразима", "Адская шалунья", "Богиня", "Секси, но глаза более сексуальны", "Надо смотреть фильм", - прокомментировали подписчики Астафьевой.

/ Фото: Instagram/Даша Астафьева

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова показала подписчикам блога фото со съемок комедийной мелодрамы "Свингеры", на которой она запечатлена в одной постели с Дашей Астафьевой.