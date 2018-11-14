"Мимимишное фото": Ани Лорак показала селфи в кокетливой позе

Ани Лорак покрасовалась в кокетливой позе / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) опубликовала селфи, на котором запечатлена улыбающейся в кокетливой позе.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 65 тысяч лайков.

Исполнительница позировала сидя на стуле в кофте и в штанах.

"Согреваемся улыбками и теплым отношением к ближнему", — подписала фото певица.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Какое мимимишное фото", — написала pastukh736. "Какая молоденькая и красивая!", — отметила aliya_durzhubaeva. "Царица", — считает bigbosb84.

Ани Лорак покрасовалась в кокетливой позе / instagram.com/anilorak

Напомним, мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.