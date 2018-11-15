"Ух, как горячо": экс-участница "Танцев со звездами" поделилась пикантным фото

Артистка позировала в черном боди и кружевном полупрозрачном халате.
Бывшая участница украинской группы Nikita, и экс-участница шоу "Танцы со звездами" DJ Nana Анастасия Кумейко заворожила фанатов новым фото.
На своей странице в Instagram артистка поделилась пикантным снимком, на котором она позирует в черном боди и кружевном полупрозрачном халате.
"Осень специально такая холодная, чтобы люди больше обнимались, чтобы согреться. Обнимаю вас", - подписала фото артистка.
Подписчики признались, что от одного такого откровенного фото Кумейко им стало теплее.
"Ух, как горячо", "Ты настолько горячая и сексуальная, что от одного твоего вида становится тепло", "Ух, Нана, почаще так радуй", - писали юзеры.
Ранее Анастасия Кумейко похвасталась голыми ягодицами.