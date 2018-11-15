Идеальные формы и пикантные позы: группа "НеАнгелы" засыпала сеть фото в бикини

Артистки совместили работу с отдыхом.
Украинские певицы, участницы группы "НеАнгелы" Слава Каминская и Виктория Смеюха взбудоражили фантазию поклонников новыми фото.
Артистки отправилась отдыхать в Шарм эль Шейх, и параллельно выступать, и засыпали свой Instagram снимками в бикини.
На фото певицы откровенно позировали, демонстрируя идеальные формы.
"Такая легкая, такая аппетитная!", "Худые такие", "Русалки", "Красавицы", - расхваливали фигуры певиц поклонники.
Ранее Слава Каминская показала архивные фото до пластической операции.