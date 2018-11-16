Ирина Шейк покорила пикантным фото топлес

Модель прикрыла грудь маленькой сумкой.
Известная 32-летняя модель Ирина Шейк приняла участие в эффектной фотосессии для рекламы новой коллекции французского бренда The Kooples.
На своей странице в Instagram модель поделилась снимками, на которых она позирует без белья, прикрывая грудь лишь маленькой сумочкой.
Подписчики признались, что сумка лишняя на фото, и модели не стоит стесняться делиться откровенными снимками.
"Без бюстгальтера?", "Сумка вообще лишняя на этом фото", "Ирина, ты шикарна", "Выглядишь горячо", - писали юзеры.
Ранее Ирина Шейк снялась в крохотных бикини и сапогах.