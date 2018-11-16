Ирина Шейк покорила пикантным фото топлес

Ирина Шейк поразила фото топлес / Фото: Instagram/Ирина Шейк

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк приняла участие в эффектной фотосессии для рекламы новой коллекции французского бренда The Kooples.

На своей странице в Instagram модель поделилась снимками, на которых она позирует без белья, прикрывая грудь лишь маленькой сумочкой.

Подписчики признались, что сумка лишняя на фото, и модели не стоит стесняться делиться откровенными снимками.

"Без бюстгальтера?", "Сумка вообще лишняя на этом фото", "Ирина, ты шикарна", "Выглядишь горячо", - писали юзеры.

Ранее Ирина Шейк снялась в крохотных бикини и сапогах.