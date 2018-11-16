Ирина Шейк покорила пикантным фото топлес

16 ноября 2018, 07:58

Модель прикрыла грудь маленькой сумкой.

Ирина Шейк поразила фото топлес / Фото: Instagram/Ирина Шейк

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк приняла участие в эффектной фотосессии для рекламы новой коллекции французского бренда The Kooples.

На своей странице в Instagram модель поделилась снимками, на которых она позирует без белья, прикрывая грудь лишь маленькой сумочкой.

Подписчики признались, что сумка лишняя на фото, и модели не стоит стесняться делиться откровенными снимками.

"Без бюстгальтера?", "Сумка вообще лишняя на этом фото", "Ирина, ты шикарна", "Выглядишь горячо", - писали юзеры.

#IrinaByTheKooples ???

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

#IrinaByTheKooples

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Ранее Ирина Шейк снялась в крохотных бикини и сапогах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ирина Шейк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:05
Винницкие священнослужители из-за томоса взбунтовались против своего архиерея Симеона
09:03
Украинцев ждет шквальный ветер и мокрый снег с гололедом: кому не повезет больше всего Видео
08:22
Перспективы "филиала РПЦ в Украине": что ждет Московский патриархат мнение
08:17
У Ротару рассказали, почему она не выступает на корпоративах в РФ
07:58
Ирина Шейк покорила пикантным фото топлес
07:53
Экс-глава СБУ спрогнозировал итоги войны Украины с Россией: опубликовано видео Видео
07:33
День работников радио, телевидения и связи: прикольные поздравления в прозе, стихах и открытках Фото
06:57
Сколько Россия потеряла из-за санкций мнение
06:35
Горбатюк подтвердил задержание подозреваемого в расстрелах на Майдане снайпера
06:33
Зазнаются и унижают: стали известны самые высокомерные знаки Зодиака Видео
06:15
"Отбить Путину желание гадить вне России": эксперт объяснил, кто и как загонит главу РФ в рамки Видео
05:54
Ученые рассказали, как влияет на людей секс в выходные
05:21
"Эти бесконечные ноги": Светлана Лобода поразила фигурой в мини-платье
04:49
Сокурсник Путина назвал "могильщика" России Видео
04:10
Китайский Хатико: пес ждет погибшую хозяйку уже третий месяц Видео
03:41
Напавший в туалете питон едва не откусил мужчине пенис
03:01
Появилось видео испытаний истребителя Су-57 на малозаметность Видео
02:35
Школьница-спортсменка отбилась от нападения насильника-педофила: опубликовано видео
02:17
"Неприятно удивлены": в Минспорта отреагировали на статью западных СМИ о подготовке в лагерях детей-убийц
01:52
Семья Маккейна высказала мнение о названии улицы Киева в его честь
01:29
Коррупционный скандал в НАБУ: Сытник не указал в декларации продажу земли в Крыму Видео
01:03
В Киеве в годовщину Майдана пройдет конкурс юных снайперов
00:41
"Мостик для прогулок за 260 млн": в Сети разнесли планы киевской власти на возведение пешеходного моста Фото
00:16
В Киеве Владимир Кличко собрал звездную тусовку на открытии бара Фото
15 ноября, четверг
23:55
В Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря
23:36
Климкин и Волкер обсудили усиление давления на РФ
23:16
Украина получила от России судебные расходы по "долгу Януковича" – СМИ
23:14
Смела - очередное невыполненное обещание Порошенко мнение
22:36
В России отреагировали на слова Орбана о нежелании работать с нынешней украинской властью
22:29
Великобритания планирует удвоить количество F-35
22:03
В Смеле стартовала подача тепла: треть котельных начали работу Видео
21:58
"Лох - это судьба": соцсети смеются над невыполненным обещанием Порошенко дать тепло в Смеле
21:30
"Выборы, как банальное соревнование кошельков": Сеть обсуждает давку пенсионеров на раздаче пайков от Ляшко
20:59
"Проломил головы ополченцам": в Калуге мужчина с дубиной жестоко избил прохожих Видео
20:58
Цукерберг запретил использовать гаджеты Apple в своей корпорации
20:44
"Любили 14-летних девственниц": Русская секс-работница рассказала об оргиях арабских шейхов
20:32
В МВД думают зимой штрафовать автовладельцев с летней резиной Видео
20:21
У Порошенко обвинили Путина во вмешательстве в избирательный процесс в Украине Видео
20:01
"Я хочу стать матерью": Бузова пустила журналистов в спальню и рассказала о сокровенном Видео
19:59
В Херсоне задержали агента Кремля, который готовил теракты против активистов - ГПУ
19:40
Брали "в добрые руки": на Киевщине псевдоволонтеры жестоко пытали и убивали животных Фото Видео
19:26
Ультиматум президента не работает: газовщики не дали тепло жителям Смелы Видео
19:20
Слежка за синагогой в Киеве: главный раввин Украины назвал имена причастных сотрудников НАБУ
18:58
"Просто дно": свалка при раздаче "предвыборных пайков" в Каменке попала на видео Видео
18:58
Повышение тарифов на отопление и госбюджет: в МВФ назвали условия утверждения программы stand-by Видео
18:26
"Javelin – только начало": Украина работает над прямыми закупками оружия в США Видео
18:25
Оксфордский словарь выбрал слово года
18:20
В Киевсовете заявили о рейдерском захвате ПАО "Киевметрострой"
18:01
В Киеве сквер возле посольства России назвали именем Немцова
17:57
"Это не дело президента": Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в Смеле Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять