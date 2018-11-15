"Попачеллендж": Девушки в Сети массово показывают задницы в рамках нового флешмоба

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Эпидемия флешмобов в социальных скетях вышла на новый уровень. Теперь девушки массово публикуют видеоролики, в которых показывают, насколько они не стесняются и гордятся своими телами. Способ был ими выбран несколько странный, но очень откровенный - неожиданно, среди бела дня, снимая штаны и грациозно показывая свои ягодицы.

Попачеллендж От создателей "сиськочелленджа" — новое испытание испытвает храбрость и красоту девушек. Опубликовано Молния Cреда, 14 ноября 2018 г.

Какой-то общественной или благотворительной цели у флешмоба нет, но он все равно вызывает бурю восторгов среди интернет-пользователей.

Саундтреком такого флешмоба стал трек в исполнении известной своей шикарной пятой точкой певицы/актрисы Дженнифер Лопес и рэперши Игги Азалии с незамысловатым названием Booty (Задок).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети стал популярным эротический флешмоб с обнаженными грудями и фруктами.