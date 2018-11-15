Иракли Макацария завел фанаток обнаженным торсом

Иракли Макацария похвастался торсом / https://www.instagram.com/maqatsa/

Участник шоу "Танцы со звездами" Иракли Макацария продемонстрировал подкачанное тело.

На фото, которое появилось на странице проекта в Instgaram, знаменитость позирует у бассейна в шортах, мокрый, с оголенным торсом.

Женская половина подписчиков не сдерживали себя в выражениях, и расхвалили внешний вид Иракли.

"Ох уж этот Иракли, красавчик как ни крути", "Ох какой", "Красавчик. Главное - воспитан как настоящий мужчина. Танцы шикарные", "Не, ну такое нельзя показывать на ночь! Заснуть ведь невозможно!", - писали юзеры.

Ранее букмекеры сделали прогноз о победителе "Танцев со звездами".