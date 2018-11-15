Отдых на четвереньках. Супермодель Ратаковски на отдыхе "засветила" прелести и стала в откровенную позу

Известная американская супермодель польского происхождения Эмили Ратаковски продолжает покорять все новые и новые уровни раскрепощенности, плавно переходящей в бесстыдство.

Девушка, отдыхающая сейчас на одном из австралийских курортов, была одета в очень откровенное бикини, с показным спокойствием игнорировала объективы фотоаппаратов папарации и принимала позы одна откровенней другой. Ратаковски как бы щеголяла своей идеальной эпиляцией в зоне бикини, а потом внезапно даже стала на карачки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ратаковски "засветила" сосок из-за непослушного купальника, а также примерила сексуальный костюм доисторической женщины.