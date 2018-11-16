Каменских поманила фанатов тугими прелестями в обтягивающем платье: опубликовано фото

Настя Каменских

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских предстала перед поклонниками в очередном блистательном образе – во время музыкальной премии "Латинской Академии звукозаписи" (Grammy).

Соответствующие снимки были опубликованы на странице артистки в социальной сети Instagram. На фото Настя Каменских позирует в длинном закрытом платье с серебристыми пайетками. Причем на одном из снимков ей компанию составил бывший партнер по дуэту "Потап и Настя" Алексей "Потап" Потапенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Каменских покрасовалась в полупрозрачном комбинезоне.