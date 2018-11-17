"Очень секси": Оля Полякова снялась в фотосессии в стиле БДСМ

Оля Полякова поделилась снимками с фотосессии в стиле БДСМ / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова опубликовала снимки с фотосессии в стиле БДСМ (психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение).

Артистка снималась с участниками шоу "Топ-модель по-украински", говорится на ее странице в Instagram.

Исполнительница позировала в туфлях на шпильке, в голубом костюме, латексных чулках, в перчатках и с хлыстом в руках. Некоторые участники проекта также были в латексных нарядах, лица большинства из них прикрывали маски животных.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень секси", — считает glad300. "Шикарная, любуюсь тобой", — написала angelinabudee. "Оля, на всех фото рот открыт, эмоций нет! А так чудненько!", — поделилась мнением zelenskaialiudochka.

Напомним, Оля Полякова 26 октября в Киеве во Дворце спорта представила масштабное шоу "Королева ночи". Певица во время выступления сменила 11 нарядов, их стоимость составила 100 тысяч долларов.