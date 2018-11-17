"На Кузьму похожа": Наталья Могилевская позировала в ярком наряде

Наталья Могилевская сфотографировалась в ярком наряде с леопардовым принтом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская опубликовала фотографию, на которой запечатлена в красном наряде с леопардовым принтом.

Снимок исполнительница разместила на своей странице в Instagram, он собрал более 12 тысяч лайков.

Артистка позировала с распущенными волосами. Наряд с принтом создала дизайнер Ольга Навроцкая.

"А Вы уже надели леопардовый принт? Могла ли я пройти мимо тренда моего детства? Тогда такое носили только Синди Кроуфорд (американская супермодель — Ред.)… и Линда Евангелиста (канадская топ-модель итальянского происхождения — Ред.)… но я была ребенком и могла только мечтать....", — подписала фото Могилевская.

Читайте также"Все эти годы я молчала": Наталья Могилевская неожиданно заговорила о КузьмеСнимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень похожа с Кузьмой (Андрей Кузьменко, был лидером группы "Скрябин", погиб в ДТП 2 февраля 2015 года — Ред.) на этом фото", — написала lilyusik1905.

"Прелесть!!!", — считает nesterenkovitalij. "Наташа, ты на фото натуральная, и это — супер", — поделилась мнением klimenko1066.

Наталья Могилевская сфотографировалась в ярком наряде с леопардовым принтом / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, в 2017 году Наталья Могилевская победила в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "1+1". В октябре 2018-го певица посетила седьмой прямой эфир нового сезона шоу в качестве ведущей звездного балкона и поразила поклонников откровенным нарядом.