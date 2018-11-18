"Попа красивая": Светлана Лобода покрасовалась в мини-платье

Светлана Лобода показала фото в сексуальном платье / instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская певица Светлана Лобода опубликовала черно-белую фотографию, на которой запечатлена в блестящем мини-платье с открытой спиной.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 109 тысяч лайков.

Исполнительница позировала с распушенными волосами и с микрофоном в руке.

"Вот и мы расстаемся с тобой, закрывая на сердце все двери, ты становишься снова мечтой и моей самой главной потерей…", — процитировала артистка под фото слова со своей новой песни "InstaDrama".

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Попа красивая…", — написал timurmukharamov. "Крутая)))", — считает mega_baba_diary. "Какая красотка", — поделилась мнением jlij81.

Светлана Лобода показала фото в сексуальном платье / instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже появилась информация, что певица во время гастролей в Германии ходила с ним на свидание.