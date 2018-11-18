"Надеюсь, это парик": Дорофеева шокировала поклонников новым имиджем

Дорофеева удивила новым образом / Фото: Instagram/Надя Дорофеева

Солистка группы "Время и стекло", известная украинская певица Надя Дорофеева удивила подписчиков своего блога весьма нетрадиционным для нее образом.

"Вот вам пост в лицо. Снимаем клип на песню про лицо", - поделилась знаменитость подробностями очередной видеоработы в Instagram.

На фото Дорофеева запечатлена в компании Позитива и других участников съемки. Певица сменила прическу: теперь она носит темные волосы и стрижку-каре. Дерзкий образ дополнил черный наряд, украшения и стильная сумка.

Поклонникам внешний вид Дорофеевой понравился, однако прическа вызвала в комментариях дискуссию. Фанаты не могли выяснить: певица действительно подстриглась или просто для съемок использует парик.

/ Фото: Instagram/Надя Дорофеева

Напомним, группа "Время и Стекло" 9 ноября представила lyric-видео на трек "Про лицо", которую еще до входа клипа раскритиковали поклонники.