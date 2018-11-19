Хакеры слили в сеть голые фото певицы Рианны: пикантные снимки 18+

Звезда позировала полностью обнаженной.
Барбадосская певица Рианна стала очередной жертвой хакеров.
Горячие снимки знаменитости кибер-преступники слили в сеть, передает Telegram-канал Super.
На двух фото Рианна предстает полностью обнаженной, демонстрируя линии от загара и стройную фигуру.
Судя по прическе артистки и ее фигуре, хакеры украли снимки из архива певицы - сейчас Рианна может похвастаться более пышными формами и длинными волосами.
Ранее хакеры слили в сеть голые фото модели Victoria's Secret Алессандры Амбросио.