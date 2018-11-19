Сексапильная модель-"копия" Ким Кардашьян бесстыдно вывалила грудь: опубликованы фото 18+

Известная американская модель Эбигейл Ричфорде, широко известная своим сходством с Ким Кардашьян, порадовала фанатов снимками без лифчика, а груди закрыла книгой с говорящим названием "Королева пышных форм".

"Не судите по обложке о книге", - подписала фотографии девушка. Как сообщают американские СМИ. Ричфорде зарабатывает по шесть долларов за пост в соцсети Instagram. В целом в минувшем году ей удалось заработать около 170 тысяч долларов.

Кроме того, Ричфоре активно работает моделью и снимается в фотосессиях для журналов Maxim, Sports Illustrated и Barstool Sports. Кроме того, она рекламирует в Сети вещи брендов Pretty Little Thing и Fashion Nova.

Напомним, ранее сообщалось о том, что модель-соперница Ким Кардашьян засветила грудь и попу в крошечном купальнике.