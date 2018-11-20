Девушка дня Instagram: топ-модель с соблазнительной фигурой Барбара Палвин

Барбара Палвин – венгерская топ-модель. В 13 лет юную красотку заметил модельный скаут на улице Будапешта, когда она гуляла с мамой, и с тех пор ее жизнь изменилась.

В свои 25 лет красотка объездила полмира, открывала показы самых известных модных брендов, стала ангелом Victoria’s Secret, и участвовала в показе в 2018 году. С мая 2018 года модель встречается с 26-летним актером Диланом Спроусом.